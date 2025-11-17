فروشگاه زنجیره‌ای، در پی تخلفات مکرر در شهرضا مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا گفت: در پی بازرسی مشترک دستگاه‌های نظارتی از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهرضا و مشاهده تخلف‌های مکرر بهداشتی در عرضه فرآورده‌های خام دامی، این واحد صنفی با دستور قضایی مهروموم شد.

حمید رئیس‌زاده با بیان اینکه خط قرمز دامپزشکی سلامت جامعه و امنیت غذایی مردم است، افزود: توزیع غیرمجاز و غیربهداشتی فرآورده‌های خام دامی به‌ویژه اقلام تاریخ گذشته تخلف است و با هر این تخلفات در حوزه دامپزشکی، برخورد قاطع و قانونی می‌شود.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی عمومی درباره مخاطرات مصرف فرآورده‌های دامی غیربهداشتی موجب دقت بیشتر مصرف‌کنندگان هنگام خرید و حفظ سلامت جامعه خواهد شد.

رئیس شبکه دامپزشکی شهرضا با اشاره به اینکه تلفن ۱۵۱۲ آماده دریافت گزارش‌های مردمی درباره تخلفات بهداشتی است، از شهروندان خواست: گوشت و فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را از واحد‌های صنفی مجاز و دارای کد بهداشتی تهیه کنند و به مُهر، برچسب و تاریخ انقضا دقت داشته باشند.