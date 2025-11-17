پخش زنده
مدیرعامل یک شرکت دانشبنیان از بومیسازی کامل فناوری تولید عایقهای فوقپیشرفته آیروژل خبر داد و گفت: این فناوری که ریشه در تکنولوژیهای ناسا دارد، میتواند بیش از ۵۰ درصد اتلاف انرژی تجهیزات و تاسیسات صنایع، ساختمانها و سولهها را کاهش دهد.
حسن برگزین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: ایران اکنون جزو کمتر از ۱۰ کشور جهان و تنها کشور جهان سوم است که توانایی تولید صنعتی این عایقها با استانداردهای جهانی را دارد.
به گفته او، عملکرد حرارتی هواژل ۵ تا ۶ برابر بهتر از عایقهای سنتی است.
پوششدهی تمام نقاط غیرقابل عایقکاری
برگزین جدیدترین محصول این شرکت را عایق هواژل پاششی معرفی کرد و گفت: این محصول که امکان اجرا روی هر سطح و هندسه پیچیده را دارد نقاطی مانند کانالهای تهویه و بخشهای غیرقابل دسترس سولهها را بهصورت کامل عایقکاری میکند.
وی افزود: این عایق با ضخامت بسیار کم، دمای ۱۰۰ درجه را به زیر ۵۰ درجه میرساند، بیش از ۸۰ درصد تابش خورشید را دفع میکند و در برابر رطوبت، خوردگی و شوک حرارتی مقاوم است. عمر این عایق در اجرای روی کار حدود ۱۵ سال و در اجرای زیرکار بیش از عمر سازه عنوان شده است.
بازگشت سرمایه زیر دو ماه در صنایع بزرگ
مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به تولید بلنکتهای هواژل ویژه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی گفت: این عایقها بازه دمایی منفی ۲۰۰ تا مثبت ۶۵۰ درجه را پوشش میدهند و در ۹۰ درصد پروژهها، هزینه خرید و نصب آن کمتر از دو ماه از محل صرفهجویی انرژی بازمیگردد.
برگزین افزود: بلنکتهای هواژل همچنین ضدحریق هستند و در برابر دمای ۱۱۰۰ درجه سانتیگراد برای چندین ساعت مقاومت میکنند؛ ویژگیای که میتواند سالانه هزاران میلیارد تومان صرفهجویی برای صنایع به همراه داشته باشد.
توان صادراتی و ظرفیت اقتصاد دانشبنیان
وی با اشاره به ریشه این فناوری در ناسا گفت: ایران در کنار کشورهایی مانند ژاپن در جمع تولیدکنندگان این فناوری پیشرفته قرار گرفته است.
او از آغاز صادرات به ترکیه و رومانی و برنامهریزی برای ورود به بازار قزاقستان خبر داد.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان هزینه اجرای عایق پاششی را برای هر مترمربع حدود ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرد و تأکید داشت که این محصول از روز اول اجرای آن باعث کاهش مصرف انرژی میشود.
برگزین در پایان از صنایع بزرگ خواست بهکارگیری عایقهای پیشرفته را راهکار اصلی مهار ناترازی انرژی بدانند و از ظرفیتهای بومی کشور در این حوزه بهره ببرند.