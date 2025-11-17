پخش زنده
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجانغربی اعلام کرد: این استان میزبان پیکر مطهر شهیدان گمنام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛سردار جلیل وحیدی در نشست ستاد استقبال، تشییع و تدفین شهدای گمنام افزود: پیکرهای مطهر این شهدا روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه وارد استان میشوند.
وی خاطرنشان کرد: مراسم استقبال از پیکرهای مطهر شهدای گمنام، با حضور مسئولان و مردم، ساعت ۱۰ صبح در فرودگاه شهید باکری ارومیه برگزار میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت آذربایجان غربی اظهارکرد: با برنامهریزی دقیق و همکاری تمامی دستگاهها، حداکثر بهرهبرداری از ظرفیت حضور این شهدا انجام میشود.
وی خاطر نشان کرد: جزئیات بیشتر در خصوص مراسم تشییع شهدا متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.