مدیرعامل آب و فاضلاب خوزستان از فعالیت ۳۴ واحد آزمایشگاهی کنترل کیفیت آب و فاضلاب در این استان برای صیانت از سلامت عمومی و حفظ محیط زیست خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، صابر علیدادی در بازدید از آزمایشگاه مرجع این شرکت اظهار کرد: این ۳۴ واحد آزمایشگاهی با بهره‌مندی از نیرو‌های متخصص و فنی در سه حوزه کنترل کیفیت آب، فاضلاب و آزمایشگاه فعالیت می‌کنند که از این تعداد، یک واحد به صورت سیار است.

وی مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب خوزستان را یکی از ارکان اصلی شرکت برشمرد و افزود: این مرکز با مسئولیت خطیر تضمین سلامت آب شرب و حفظ محیط زیست، از طریق نظارت مستمر، آنالیز کیفی و نمونه‌برداری از سیستم‌های آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها با رعایت استاندارد‌های ملی و بین‌المللی گام برمی‌دارد.

علیدادی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی به میزان ۱۷۶۰ نفرساعت برای کارشناسان، از اجرای پروتکل کنترلی ویژه در مواقع بحران طی شش ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با توجه به رخداد‌های مختلف، استان به ۷ بلوک کاری تقسیم و با افزایش نقاط نمونه‌برداری، شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و رصد سیستماتیک شاخص‌های کیفی، مدیریت کیفیت آب در سامانه‌های آبرسانی تقویت شد.

مدیرعامل آبفا خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: این شرکت از طریق تعامل مستمر با وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست و با اجرای طرح‌های مشترک پایشی و گزارش‌دهی منظم، اقدام به شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک‌های کمی و کیفی تاسیسات آبرسانی و تصفیه‌خانه‌ها با هدف ایجاد کمربند حفاظتی برای منابع آب کرده است.