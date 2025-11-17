به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی از کتابخانه‌های عمومی این شهرستان بازدید کرد و در جریان فعالیت‌ها و برنامه‌های فرهنگی این مراکز قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛هادی درستی، رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان خوی، در این بازدید آمار و ظرفیت‌های کتابخانه‌ها را تشریح کرد.

وی با اشاره به فعالیت ۸ باب کتابخانه نهادی و ۲ باب کتابخانه مشارکتی در زندان مرکزی و زندان باز خوی، اعلام کرد که مجموع منابع این کتابخانه‌ها بالغ بر ۱۸۰ هزار جلد کتاب است و ۱۱ هزار نفر عضو فعال کتابخانه‌ها هستند. همچنین در طول سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ برنامه فرهنگی با محوریت کتاب در کتابخانه‌های شهرستان برگزار شده است.

غلامحسین آزاد فرماندار شهرستان خوی با قدردانی از تلاش‌های کارکنان کتابخانه‌ها و نقش مهم این مراکز در ترویج فرهنگ مطالعه، گفت، کتابخانه‌های عمومی علاوه بر ارائه منابع مکتوب، پایگاه مهمی برای برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی هستند و مدیریت شهرستان برای توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات فرهنگی این مراکز تمام حمایت خود را ادامه خواهد داد. وی تأکید کرد، همکاری نهاد‌های آموزشی و فرهنگی با کتابخانه‌ها در ایجاد علاقه به مطالعه در میان کودکان و نوجوانان ضروری است و توسعه برنامه‌های فرهنگی و کتاب‌محور در دستور کار قرار دارد.

بازدید فرماندار شهرستان خوی از کتابخانه‌های عمومی فرصتی بود تا مسئولان این مراکز علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، نیاز‌ها و برنامه‌های آتی خود را نیز به اطلاع مسئول عالی دولت در شهرستان برسانند.