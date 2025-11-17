پخش زنده
قرارگاه محرومیت زدایی سپاه برای تکمیل طرحهای نیمه تمام نطنز همچنان میکوشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه گفت: این قرارگاه برای محرومیتزدایی شهرستان نطنز به عنوان یکی از مناطق نیازمند استان اصفهان دست بکار شده است.
سردار محمدحسن حزنی با اشاره به اینکه اجرای طرحهای عمرانی و اجتماعی برای رفع محرومیت از مناطق کمتر برخوردار و محروم از ماموریتهای اصلی سپاه پاسداران است، افزود: با برنامهریزی صورتگرفته، طرحهای بزرگی در حوزههای آبرسانی، برقرسانی، راهسازی، درمان و آموزش در دست اجراست تا شکاف توسعه بین مناطق مختلف کشور به حداقل برسد.
مشاور فرمانده کل و دبیر قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیتزدایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: این اقدامات با همکاری و پیگیری جدی مسئولان و نهادهای دولتی ادامه دارد، تا مردم این مناطق طعم واقعی عدالت و پیشرفت را بچشند.