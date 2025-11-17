پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجانغربی گفت: این استان میزبان پیکر مطهر۶ شهید گمنام است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،سردار وحیدی با تأکید بر اینکه شهدا نمونههای جاودانه ایثار و معنویت در جامعه اسلامی هستند، افزود: پیکرهای مطهر این شهدا روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه وارد استان میشوند.
وی تصریح کرد: مراسم استقبال ازپیکرهای شهدای گمنام، با حضور مردم و مسئولان، ساعت ۱۰ صبح در فرودگاه شهید باکری ارومیه برگزار میشود. جزئیات بیشتر در خصوص مراسم تشییع شهدا متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.