به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد،سردار وحیدی با تأکید بر اینکه شهدا نمونه‌های جاودانه ایثار و معنویت در جامعه اسلامی هستند، افزود: پیکرهای مطهر این شهدا روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه وارد استان می‌شوند.

وی تصریح کرد: مراسم استقبال ازپیکرهای شهدای گمنام، با حضور مردم و مسئولان، ساعت ۱۰ صبح در فرودگاه شهید باکری ارومیه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر در خصوص مراسم تشییع شهدا متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

