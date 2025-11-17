پخش زنده
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اعلام جزئیات سیاُمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی» گفت: ثبت نام سی امین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی تا دی ماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جواد باقریبیلندی، رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تشریح جزئیات «سیاُمین دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاههای علوم پزشکی» گفت: این دوره از جشنواره دانشگاههای علوم پزشکی با تنوع در رشتههای مرتبط با قرآن کریم شامل؛ تلاوت تحقیق و حفظ کل قرآن، دعاخوانی، بیان تفسیر، فعالیتهای گروهی و بخشهای نوآورانه که همه با هدف جذب حداکثری شرکتکنندگان طراحی شدهاند، برگزار میشود.
آقای باقری بیلندی ادامه داد: پیش از آغاز رقابتها، کارگاهها و وبینارهایی برای آمادهسازی متسابقان برگزار میشود و در این دوره بر تبلیغ چهرهبهچهره، استفاده از کانونهای دانشجویی و شبکه خادمان قرآن در سطح دانشگاهها تأکید ویژهای داریم و این رویکرد ترکیبی، به رشد کمی جشنواره کمک میکند و تجربههای گذشته را با تحولی تازه ترکیب کرده است.
وی افزود: در سه ماه گذشته بیش از ۱۰ نشست اندیشهورز با حضور مدیران، دانشگاهیان، متخصصان قرآنی و نمایندگان دانشجویی برگزار و آییننامه جدید تدوین شده است. جشنواره امسال در ۱۱ بخش و ۶۹ رشته طراحی شده که آن را به جامعترین جشنواره تا امروز تبدیل میکند. یکی از نوآوریهای مهم، سپردن دبیرخانه هر بخش به یک دانشگاه علوم پزشکی در کشور است این موضوع حس مالکیت و مشارکت دانشگاهها را افزایش و رقابت سالم را در سطح ملی گسترش میدهد.
* اضافهشدن بخش گروهی به مسابقات
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امسال برای نخستینبار بخشهای گروهی شامل سرودهای دینی، تعزیهخوانی، همخوانی و مسابقههای تیمی بین دانشگاهها برگزار میشود. تیمها ترکیبی از حافظ، قاری، مداح و پژوهشگر هستند که به صورت گروهی رقابت میکنند.
آقای باقریبیلندی تأکید کرد: ورود فناوریهای نوین و هوش مصنوعی به حوزه قرآن نیز از دیگر ویژگیهای شاخص این دوره است. در بخش ششرشتهای هوش مصنوعی، طراحی نرمافزارهای قرآنی، تولید محتوای هوشمند، اینفوگرافی، تیزر و نماهنگهای قرآنی در دستور کار است و مخاطب جوان را هدف گرفته است.
* انتخاب ۱۱ دانشگاه به عنوان دبیرخانه مرکزی
وی ادامه داد: هدف این است که جشنواره تنها یک مسابقه نباشد، بلکه تبدیل به سکویی (پلتفرم) برای تربیت، خلاقیت، مشارکت و نوآوری قرآنی شود. ۱۱ دانشگاه به عنوان دبیرخانه مرکزی بخشهای مختلف فعالیت میکنند تا علاوه بر مشارکت محلی، رقابت سالم در سطح ملی توسعه یابد.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت، درباره محل استقرار دبیرخانهها اضافه کرد: بخش آوایی با ۱۷ رشته در دانشگاه علوم پزشکی اهواز، بخش معارفی در مازندران با هشت رشته، بخش پژوهشی در شهرکرد با چهار رشته، بخش تولیدات رسانهای و فناوری در اردبیل، بخش هنری در زاهدان، نوآفرینی قرآنی در همدان، بخش گروهی در زنجان، بخش بینالملل در شیراز، رویداد هفتگی در شاهرود و بخش ادبی در گناباد خراسان رضوی مستقر شدهاند.
آقای باقری بیلندی تصریح کرد: سرفصلها و موضوعات جشنواره کاربردی و مرتبط با حوزه خانواده و نظام سلامت انتخاب شدهاند و ثبتنام از آبان تا دیماه انجام میشود. مسابقهها نیز در بهمن و ماه مبارک رمضان برگزار میشود و اختتامیه سیاُمین جشنواره خرداد یا تیر سال آتی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار خواهد شد.