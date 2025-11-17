بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خوی در سال ۱۴۰۴ با اجرای ۵۹ طرح عمرانی و خدماتی در روستا‌های شهرستان، گامی مؤثر در مسیر توسعه و ارتقای شاخص‌های روستایی برداشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛غلامحسین آزاد فرماندار ویژه خوی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: توسعه روستا‌ها یکی از محور‌های اصلی برنامه‌های عمرانی شهرستان است و اجرای طرح‌های بنیاد مسکن، نقش چشمگیری در بهبود کیفیت زندگی روستاییان داشته است. وی افزود: با اجرای این طرح‌ها، شاخص توسعه روستایی خوی ۱۵ درصد افزایش یافته و تا رسیدن به هدف ۸۲ درصدی در سال آینده برنامه‌ریزی دقیق صورت گرفته است.

هادی احمری، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خوی نیز با اشاره به جزئیات طرح‌ها گفت: در سال جاری، طرح آسفالت معابر در ۲۳ روستا اجرا شده که ۱۰ روستا برای نخستین بار از این طرح بهره‌مند شده‌اند. در مجموع ۱۷۴ هزار مترمربع آسفالت به طول حدود ۳۰ کیلومتر در سطح روستا‌ها اجرا شده و ۲۶ میلیارد تومان اعتبار به این بخش اختصاص یافته است.

وی افزود: در بخش طرح‌های هادی روستایی نیز ۱۶ روستا زیر پوشش اجرای طرح قرار گرفته‌اند که برخی از آنها پروژه‌های جدید امسال بوده و برای آنها ۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

رئیس بنیاد مسکن خوی ادامه داد: در مجموع، امسال ۵۹ طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر ۶۲ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی، استانی و سهم نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی اجرا شده است.

احمری درباره برنامه‌های آینده نیز گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، در سال آینده ۱۵۰ طرح عمرانی جدید در سطح روستا‌های خوی اجرا می‌شود که با تحقق آن، شاخص توسعه شهرستان به ۸۲ درصد خواهد رسید.

وی در بخش دیگری از سخنانش به طرح مقاوم‌سازی مسکن روستایی اشاره کرد و گفت: سهمیه خوی برای سال ۱۴۰۴ احداث ۱۵۷۰ واحد مسکونی مقاوم است که تاکنون ۲۴ پرونده تشکیل و مراحل عقد قرارداد و آغاز عملیات ساختمانی آنها انجام شده است.

رئیس بنیاد مسکن خوی در پایان خواستار همکاری دهیاران در معرفی واحد‌های فرسوده و جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز شد و افزود: واحد‌های واجد شرایط می‌توانند از تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی با کارمزد پایین و بازپرداخت بیست‌ساله بهره‌مند شوند.

در حال حاضر از ۲۸ هزار و ۱۲۳ واحد مسکونی روستایی شهرستان خوی، تعداد ۱۶ هزار و ۹۲۶ واحد مقاوم‌سازی شده و شاخص استحکام مسکن روستایی به ۶۰ درصد رسیده است که با اجرای برنامه‌های جدید، این شاخص به ۷۵ درصد افزایش خواهد یافت.