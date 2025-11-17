به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس هیات تنیس روی میز استان اصفهان گفت: در این دوره ازمسابقات آزاد، ورزشکارانی از شهرستان‌های اصفهان، درچه، کاشان، خمینی شهر، برخوار، لنجان، نطنز، نجف آباد، گلپایگان و بادرود به صورت دوره‌ای و حذفی به رقابت پرداختند.

مهدی تکابی افزود: پس از برگزاری ۲۸ مسابقه، هشت بازیکن نفرات برتر مشخص شدند.

فرزاد دهقانی از روستای اَریسمان بخش بادرود در جایگاه نخست ایستاد، محمدطا‌ها کریمی زاده از اصفهان به مقام دوم دست یافت، حسام حری از نجف آباد مقام سوم را کسب کرد و یاسین خوشرو از اصفهان هم چهارم شد.

وی ادامه داد: یاسین حاج نوروزعلی، سیدنوید حسینی زادگان، امیرمحمد دادخواه و سیدنیما حسینی با کسب عناوین پنجم تا هشتم از دسته یک حذف شدند.

قضاوت این دوره از مسابقات را کریم یوسفی، مرتضی خوشرو، مهرشاد یراقی، امیرسلیمانی، علیرضا دادجو و امیرسعیدی به عنوان داور، حمید مجیدی به عنوان سرداور برعهده داشتند.