چندین طرح عمرانی و زیرساختی در استان قزوین با همت و تلاش جهادی بسیج سازندگی به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ سردار رستمعلی رفیعی آتانی، فرمانده سپاه استان گفت: یکی از این طرح‌ها نصب پنل خورشیدی برای یکی از کشاورزان در اقبالیه انجام شده است.

وی افزود: طرح بعدی، ایجاد سیل‌بند به منظور تجمیع و حفظ آب‌های سطحی در فصول بارندگی و تغذیه سفره‌های زیرزمینی در روستای سزنق بود که با اعتبار بیش از ۱۸ میلیارد تومان به اجرا درآمد.

فرمانده سپاه استان تصریح کرد:ایجاد مخزن آب آشامیدنی در روستای زرگر از دیگر طرح‌های افتتاح شده بود.

سردار رفیعی آتانی افزود: ۴۷ مخزن آب آشامیدنی در مناطق مختلف استان به مردم تحویل داده شده است.

فرمانده سپاه استان گفت: در سال جاری ۹۸۲ پروژه توسط بسیج سازندگی آغاز شده که از این تعداد، ۹۵۲ پروژه در بخش‌های مختلف از جمله راه‌سازی، بهداشت و تأمین آب به بهره‌برداری رسیده است و تنها ۳۰ پروژه باقی‌مانده که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در آینده نزدیک تکمیل خواهد شد.