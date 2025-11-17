توسعه بزرگترین مزرعه پرورش ماهی کشور
در نشست استاندار بوشهر با رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، چگونگی توسعه بزرگترین مزرعه پرورش ماهی کشور و تقویت زنجیره آن بررسی شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، در نشست ارسلان زارع استاندار بوشهر با حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، مسائل و مشکلات بزرگترین مزرعه پرورش ماهی در قفس کشور و تقویت زنجیره تولید ماهی در قفس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
این مزرعه پرورش ماهی با ظرفیت ۵ هزار تن مربوط به شرکت آبزیستان، متعلق به سازمان اوقات و امور خیریه است.
استاندار بوشهر در این نشست با تأکید بر توسعه زنجیره ارزش ماهیان دریایی به تکمیل طرح نرسری و تولید بچهماهی این مجموعه اشاره و دستورهای لازم برای رفع موانع و مشکلات این طرح را صادر کرد.
ارسلان زارع با تقدیر از سرمایهگذاری اوقاف و امور خیریه در حوزه آبزیپروری، خواستار نقشآفرینی این سازمان در بازاریابی و بازارسازی سایر تولید کنندگان و تقویت این مجموعه تولیدی در حوزه دریاپایه شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای ارزشمند سازمان اوقاف و امور خیریه در فعالیتهای اقتصادی، پیشنهاد کرد که این سازمان در سایر زنجیرههای تولید از جمله توسعه گیاهان دارویی و صنعت خرما و همچنین کشت و زراعت چوب در استان بوشهر سرمایهگذاری کند.
در این نشست، رییس سازمان اوقاف و امور خیریه با درخواست استاندار بوشهر موافقت کرد.