به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی گلپایگان از دستگیری سارقان سیم‌های برق در این شهرستان خبر داد و گفت: سه سارق غیربومی سیم‌های شبکه هوایی برق به محض ورود به شهرستان گلپایگان و هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند.

سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: یک دستگاه خودرو از سارقان دستگیر شده، توقیف شد و برای کشف سرقت‌های ارتکابی این باند سه نفره در شهرستان و شهرستان‌های اطراف، با هماهنگی مقام محترم قضایی در اختیار پلیس قرار گرفت.