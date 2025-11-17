پخش زنده
سه سارق سیمهای شبکه هوایی برق در گلپایگان دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی گلپایگان از دستگیری سارقان سیمهای برق در این شهرستان خبر داد و گفت: سه سارق غیربومی سیمهای شبکه هوایی برق به محض ورود به شهرستان گلپایگان و هنگام ارتکاب جرم دستگیر شدند.
سرهنگ علی اصغر محمدی افزود: یک دستگاه خودرو از سارقان دستگیر شده، توقیف شد و برای کشف سرقتهای ارتکابی این باند سه نفره در شهرستان و شهرستانهای اطراف، با هماهنگی مقام محترم قضایی در اختیار پلیس قرار گرفت.