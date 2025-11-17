پخش زنده
بانوان فوتبالیست گل گهرسیرجان در هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان کشور، هفت- صفر میهمانش تیم ایساتیس کران فارس را درهم کوبیدند.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،در هفته نهم لیگ برتر فوتبال زنان کشور، گلگهر با نتیجه ۷ بر صفر فراایستاتیس را شکست داد. وافسانه چترنور پنج بار برای بانوان سیرجانی موفق به گلزنی در این مسابقه شد
دیدار تیمهای خاتون بم و زنان سپاهان نیز به تعویق افتاد.
در جدول تیمهای خاتون بم و گل گهر سیرجان با ۲۴ امتیاز در ردههای اول و دوم قرار دارند و ایستا البرز با ۱۷ امتیاز سوم است.
تیم فوتبال بانوان پرسپولیس با ۱۱ امتیاز در رده هفتم جدول قرار دارد.