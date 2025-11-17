پخش زنده
سارا فلاحی به همراه جمعی از مسئولان شهرستان ملکشاهی به روستاهای خوشادول، دولکبود، گراب و توت رفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مردم روستاهای خوشادول ملکشاهی، دولکبود، گراب و توت؛ دغدغههایی خود را از جمله: کمبود آب، نامناسب بودن مسیر جادههای دسترسی، ضعف آنتندهی، مشکلات مربوط به طرح هادی و نیاز به نوسازی مدرسه روستا را مطرح کردند و خواستار رسیدگی به این مشکلات شدند.
فلاحی با اشاره به تخصیص اعتبارات برای بهبود مسیر جادهها، از مدیرعامل آبفا خواست تا این موضوع را پیگیری کند.
وی همچنین در تماس تلفنی با مسئولان نوسازی مدارس کشور، وعده بازسازی مدرسه را به دانش آموزان روستا داد.
در پایان این بازدید؛ تأمین آب زمینهای کشاورزی و مشکلات آنتندهی این روستاها نیز در دستور کار قرار گرفت.