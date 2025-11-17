پخش زنده
در طی مراسمی از فعالین عرصه کتاب شهرستان پلدشت تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛ به مناسبت هفته کتاب و کتابخئوانی در طی مراسمی در محل کانون فکری کودکان و نوجوانان شهرستان پلدشت از فعالین حوزه کتاب این شهرستان تجلیل شد.
همچنین به همین مناسبت از دو کتاب در حوزه تاریخ و فرهنگ تغلیم و تربیت به نویسندگی محرم دادگر و رضا علیزاده رونماتیی شد.
فرماندار شهرستان پلدشت در این مراسم گفت: پرداختن به کتاب و قلم شرافت دارد و کسانی که در این مسیر قعالیت میکنند جایگاه ارزشمندی در جامعه دارند
رعنا قربانی کتابخانهها را عامل اصلی ارتقای فرهنگ مطالعه دانست و گفت: تلاش ما این است که مردم به ویژه نسل جوان اهل مطالعه باشند و از دانش خود برای پیشرفت جامعه استفاده کنند.