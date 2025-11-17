دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: یک واحد مسکونی که در تولید و بسته بندی مشروبات الکلی در این شهرستان فعالیت داشت، شناسایی و یک هزار و ۷۰۰ بطری مشروبات الکلی کشف شده از این کارگاه امحا شد.

معدوم سازی یک هزار و ۷۰۰ بطری مشروبات الکلی در اندیمشک

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسن سپهوند بیان کرد: گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت پنهانی یک واحد مسکونی در تولید و بسته بندی بطری‌های مشروبات الکلی دریافت و دستور لازم برای بازرسی از این واحد صادر شد.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی شهرستان در بازرسی از این منزل موفق به کشف یک هزار و ۷۰۰ بطری مشروبات الکلی خارجی شدند.

دادستان عمومی و انقلاب اندیمشک گفت: متهم این پرونده، الکل‌های خارجی را در قالب نوشیدنی‌های مجاز و برند‌های معتبر کشور بسته بندی و پلمب می‌کردند که این محموله قبل از ورود به بازار کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به دستور لازم برای امحای تمام مشروبات الکی کشف شده افزود: تمام بطری‌های الکل کشف شده در راستای صیانت از سلامت عمومی امحا شده است.

سپهوند با بیان اینکه هویت متهم اصلی این پرونده شناسایی و دستگیری وی در دستور کار نیرو‌های انتظامی قرار دارد اظهار کرد: هر اقدام سازمان یافته و پنهانی که سلامت عمومی جامعه را تهدید کند به صورت قاطع، فوری و بدون اغماض برخورد می‌شود.