فرماندار فامنین گفت: ۵۸ درصد جمعیت هدف شهرستان زیر پوشش بیمه روستاییان و عشایر قرار گرفتهاند؛ این میزان ۲۳ درصد بالاتر از میانگین کشوری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمد فتحی با اشاره به اینکه بخش عمده جمعیت فامنین در روستاها ساکن بوده و کشاورزی و دامداری نقش محوری در اقتصاد شهرستان دارد، اظهار کرد: بیمه اجتماعی برای روستاییان یک خدمت اداری ساده نیست، بلکه پشتوانهای مؤثر برای امنیت معیشت، استمرار تولید و آینده خانوادههای روستایی است.
وی با بیان اینکه کارگزاران بیمه شهرستان از نیروهای معتمد محلی تشکیل شدهاند، افزود: در گسترش بیمه روستایی، موضوعات درمانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا اثرگذاری این طرح برای جامعه هدف دوچندان شود.
فرماندار فامنین بیان کرد: در بیمه روستاییان و عشایر ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت میشود و تنها ۳۰ درصد سهم بیمهپرداز است، ازاینرو مشارکت در این طرح اقدامی آیندهنگرانه و حمایتی برای اقشار کمدرآمد محسوب میشود.
فتحی با اشاره به آسیبپذیری روستاییان در برابر خشکسالی، نوسانات بازار و مخاطرات طبیعی گفت: بیمه اجتماعی میتواند بهعنوان سپری مطمئن از خانوادههای روستایی در برابر بحرانهای معیشتی حمایت کند و از مهاجرت بیرویه جلوگیری نماید.
وی خواستار همکاری فعال دهیاران، شوراها و بخشداران در اطلاعرسانی عمومی شد و افزود: هیچ خانوادهای نباید بهدلیل ناآگاهی از مزایای بیمه اجتماعی محروم بماند.