سرپرست فرمانداری اشنویه گفت: بسیج نماد مقاومت ملت ایران در برابر دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛عبدالسلام مام عزیزی در جلسه برنامه ریزی هفته بسیج؛ با گرامیداشت این هفته و یادآوری رشادتهای بسیجیان در طول دوران انقلاب اسلامی، بسیج را یادگار ارزشمند امام راحل خواند و گفت: نقش بسیج به عنوان نماد مقاومت ملت ایران در تاریخ انقلاب اسلامی بسیار برجسته است و این روحیه و تفکر باید در جامعه نهادینه شود.
وی با تاکید بر هماهنگی و همکاری همه ادارات و ارگانهای شهرستان جهت هرچه باشکوهتر برگزاری برنامههای این ایام افزود: منطق بسیج، مقاومسازی نظام و انقلاب در برابر بدخواهانی است که علیه ما کمر همت بستهاند و این تفکر در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی با اتحاد و همبستگی تمام ملت عزیز ایران نمایان شد.
سرهنگ سلطانی معاون هماهنگ کننده سپاه اشنویه نیز در این جلسه به تشریح برنامههای هفته بسیج پرداخت.
برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری و ورزشی، میز خدمت، همایشهای مختلف در شهر و روستاها، تجلیل از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران و بسیجیان نمونه، فاتحه خوانی مزار شهدا و برگزاریهای آیینهای خاص در مدارس از برنامههای محوری هفته بسیج خواهد بود.