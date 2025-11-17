معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از احیای «دورهمی بازی‌سازان» پس از چند سال وقفه خبر داد و گفت: رویداد سی و نهمین دوره بازی سازی با هدف ایجاد شبکه‌ای پویا برای انتقال تجربه و ارتباط استعداد‌های جدید با فعالان صنعت بازی‌سازی در ششم آذر برگزار می‌شود.

امیر محمدرضایی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: بنیاد ملی بازی سازی با ارائه دوره‌های متنوع، از کارگاه‌های جامع تا کلاس‌های یک روزه و مسترکلاس‌ها، تلاش می‌کند تمام استعداد‌های موجود در حوزه بازی‌سازی را به سمت صنعت بازی هدایت کند.

وی با اشاره به به‌روزرسانی سرفصل‌های آموزشی در سی و نهمین دوره دوره‌های بازی‌سازی، افزود: با توجه به تحولات سریع در حوزه هوش مصنوعی و آگاهی جوانان از این موضوع، مجبور شدیم محتوای آموزشی کلاس‌های پانزده جلسه‌ای را متناسب با نیاز‌های روز صنعت به‌روزرسانی کنیم.

معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای هدف اصلی برگزاری این دورهمی‌ها را فراتر از آموزش‌های صرف دانست و تاکید کرد: مهم‌ترین دستاورد این رویدادها، ایجاد ارتباطی تنگاتنگ میان تمام افراد حاضر در صنعت و به اشتراک‌گذاری تجربیات شخصی و شرکتی است. این دورهمی‌ها به افراد تازه‌کار که در آستانه ورود به صنعت بازی هستند، کمک می‌کند تا با چالش‌ها و فرصت‌های موجود آشنا شوند.

محمدرضایی ادامه داد: این دورهمی‌ها به رشد کل صنعت کمک می‌کنند، زیرا هم دستاورد‌های جدید شنیده می‌شود و هم استعداد‌های جوان با مسیر شغلی صحیح و شرکت‌های فعال آشنا می‌شوند.

وی گفت: این رویداد یک روزه که قرار است در ششم آذر برگزار شود، با استقبال بی‌سابقه‌ای مواجه شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: با وجود پیش‌بینی اولیه برای استقبال محدود، ثبت‌نام‌ها به بیش از ۷۰ نفر از جامعه بازی‌سازان و علاقه‌مندان رسیده که این آمار برای رویدادی که پس از وقفه احیا می‌شود، بسیار امیدوارکننده است. به همین دلیل، در حال تغییر مکان برگزاری به فضایی بزرگ‌تر هستیم.

وی با اشاره به حضور همیشه جوانان مستعد و پرانرژی در رویداد‌های بنیاد، گفت: در طول سال‌ها شاهد بوده‌ایم که افراد کم‌سن‌وسال با کار‌های خلاقانه خود، حتی بازی‌سازان باتجربه را شگفت‌زده می‌کنند. این موضوع برای آینده صنعت بازی‌سازی ایران بسیار جای امیدواری دارد.

معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای گفت: بنیاد ملی بازی سازی، یک پل ارتباطی میان علاقه‌مندان به ورود به صنعت بازی، شرکت‌های بازی‌سازی و سرمایه‌گذاران است و تمامی علاقه مندان می‌توانند از این فرصت ارزشمند برای آشنایی با فعالان صنعت و پیدا کردن مسیر حرفه‌ای خود استفاده کنند.