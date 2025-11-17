دبیرخانه همایش بین المللی باستان شناسی جیرفت همسایگان و خویشاوندان فرهنگی با رونمایی از پوستر همایش در استانداری کرمان آغاز به کار کرد :

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،استاندار کرمان گفت: باید همایش باستان‌شناسی جیرفتبه فرصتی برای شروع اقدامات ارزنده در حوزه پژوهش و باستان شناسی در جنوب شرق تبدیل و جیرفت را کانون مطالعات تمدنی و حضور مراکز معتبر باستان‌شناسی شود.

محمدعلی طالبی، همایش بین‌المللی باستان شناسی جیرفت را آغاز اقدام بزرگ در حوزه دیپلماسی فرهنگی و منطقه‌ای دانست و گفت: با نوع نگاه وزیر میراث فرهنگی و فعالیت‌های حوزه باستان‌شناسی، این درخواست را داریم که جیرفت محور فعالیت‌های باستان‌شناسی دولت چهاردهم قرار گیرد.

طالبی پیشنهاد راه‌اندازی مرکز ملی مطالعات تمدن جیرفت را مطرح کرد و گفت: ایجاد موزه بزرگ باستان‌‌شناسی جنوب شرق ایران با محوریت جیرفت فرصت بسیار خوبی را فراهم خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: ما باید برنامه گردشگری مبتنی بر محوطه‌های باستانی را در استان با محوریت جیرفت و تمدن هلیل تعریف کنیم.

بهنام سعیدی نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به سفر وزیر میراث فرهنگی به جیرفت عنوان کرد: فرآیندهای ثبت جهانی تمدن کنارصندل آغاز شده و آوازه تمدن جیرفت در دنیا پیچیده است .

همچنین خانم چوبک دبیر علمی همایش باستان‌‌شناسی جیرفت گفت:انتظار و چشم انداز این است که به طور اساسی به حوزه تاریخ و فرهنگ آن پرداخته شود و جیرفت ازتوانمندیهای تاریخی و فرهنگی ایران به شمار می‌رود.

بهروز ندایی معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اعلام آغاز اقدامات علمی، نمایشگاهی و پژوهشی در ارتباط با همایش باستا‌شناسی جیرفت گفت: همزمان با این همایش، نمایشگاهی توسط موزه ملی و برای معرفی داشته‌های جیرفت خواهیم داشت و اشیای نفیس در معرض دید قرار خواهد گرفت.

همایش بین‌المللی باستان‌‌شناسی جیرفت؛ همسایگان و خویشاوندان فرهنگی هشتم تا دهم دی برگزار خواهد شد.

برگزاری این همایش در جریان بازدیدهای وزیر میراث فرهنگی از جیرفت و پیگیری دو قشر اجتماعی فرهیختگان و پژوهشگران حوزه فرهنگی جیرفت و درخواست مردم و مسئولان محلی و استانی در دستور کار قرار گرفته و دستاوردهای علمی شهر جیرفت ودرباره آن در این همایش به معرفی گذاشته می‌شود.