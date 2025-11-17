به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی‌آبادی» در مراسم قدردانی از دست‌اندرکاران پروژه‌های نیروگاهی، طرح انتقال آب از سد طالقان به آبگیر بیلقان و تصفیه‌خانه فاضلاب رباط‌کریم، با تأکید بر اهمیت نقش مدیران این صنعت، هر یک از آنان را سکویی برای معرفی اقدامات و دستاورد‌های بخش آب و برق دانست.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های مجموعه‌های مختلف این وزارتخانه افزود: شما خدمت‌گزار مردمی هستید که پشتوانه فرهنگی و تاریخی چند هزار ساله دارند؛ بنابراین باید خدمتی شایسته این مردم ارائه شود.

وزیر نیرو با اشاره به ضرورت نگاه هم‌زمان به تولید و مصرف در برنامه‌ریزی‌های صنعت آب و برق تصریح کرد: صرف اتکا به افزایش تولید پاسخگوی نیاز‌های آینده نخواهد بود. توسعه تولید باید همراه و هم‌راستا با مدیریت مصرف پیش برود. برای ساختن آینده‌ای پایدار، ناگزیر به مصرف بهینه هستیم و باید این فرهنگ را به نسل‌های بعد نیز بیاموزیم؛ موضوعی که متأسفانه در آن غفلت‌هایی صورت گرفته است

علی‌آبادی، شناخت مسائل، فهرست‌برداری دقیق از آنها و رسیدگی نظام‌مند به چالش‌ها را از مهم‌ترین وظایف مدیران صنعت بیان کرد و گفت: مسئولیت مدیران تنها افزایش تولید نیست؛ بلکه لازم است مسائل سیاسی، اجتماعی و روانی جامعه را نیز بشناسند و متناسب با آنها اقدام کنند.

وی یکی از دلایل بروز مشکلات کنونی در پروژه‌های صنعت آب و برق را عدم شناخت عمیق و صحیح از مقوله کیفیت دانست و با تأکید بر اینکه «کیفیت» باید محور اصلی طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها باشد، گفت: گران بودن هزینه پروژه‌ها یکی از معضلات امروز است و هنگامی بروز می‌کند که معیار‌های کیفیت به‌درستی درک و اعمال نشوند. لازم است با بهره‌گیری از علم و فناوری، ساختار هزینه‌ها را اصلاح کرده و ارتقا دهیم. همچنین ضروری است توجه ویژه‌ای به پروژه‌هایی معطوف شود که با حفظ استاندارد‌های کیفی، در زمان کوتاه‌تری قابلیت بهره‌برداری دارند.