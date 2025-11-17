به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛این مرکز درمانی با هدف تسهیل دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی برای کارکنان این منطقه راه‌اندازی شده است.

علی علایی، در این خصوص گفت: این واحد خدمات درمانی با امکاناتی از جمله تزریقات و حضور پزشک هر هفته یکبار برای معاینه و درمان، به کارگران و پرسنل شهرک صنعتی خدمات ارائه خواهد داد.

او افزود: هدف از این اقدام فراهم آوردن دسترسی آسان و سریع به خدمات درمانی است تا کارگران با مشکل دسترسی به مراکز درمانی مواجه نشوند.