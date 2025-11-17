به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مهدی اصفهانیان‌مقدم امروز در آیین رونمایی از ۳۰ دستگاه خودروی دوکابین پادرا پلاس گفت: این اقدام در راستای تأکیدات شهردار محترم قم، دکتر عظیمی، و با هدف تحقق شعار «اول مردم» و ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، زائران و مجاوران حرم کریم اهل‌بیت (ع) انجام شد.

وی افزود: این خودرو‌ها به‌تازگی در اختیار نواحی مناطق هشت‌گانه شهرداری قم قرار گرفته است و انشاالله با استفاده از آنها، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، تسریع و تسهیل در خدمات‌رسانی و ارتقای کیفیت خدمات شهری محقق خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری قم خاطرنشان کرد: این خودرو‌ها متناسب با شرایط و مأموریت‌های همکاران در سطح نواحی طراحی شده تا امکان حضور مستمر و بازدید مؤثر از محلات، به‌ویژه پیرامون حرم مطهر و مسجد مقدس جمکران را فراهم کند.