مستند «خیابانی در مسیر آزادی»؛ روایتی مستند از زندگی و قیام شهید شیخ محمد خیابانی از شبکه افق و پخش زنده «قرارگاه» با موضوع «هیئت، کانون جهاد تبیین» از شبکه قرآن و معارف سیما روانه پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خیابانی در مسیر آزادی» با تمرکز بر زندگی سیاسی و مبارزاتی شهید شیخ محمد خیابانی، امشب از شبکه افق پخش میشود. این اثر به بازخوانی قیام آزادیستان و دلایل شکست آن میپردازد و زوایای کمتر دیدهشدهای از این مقطع مهم تاریخ ایران را روایت میکند.
مستند «خیابانی در مسیر آزادی» که به زندگی و فعالیتهای سیاسی شهید شیخ محمد خیابانی میپردازد، امشب دوشنبه ۲۶ آبانماه ساعت ۲۲ از شبکه افق سیما روی آنتن میرود.
این مستند با رویکردی پژوهشی، روند شکلگیری قیام آزادیستان را بررسی کرده و تلاش میکند تصویری روشن از اهداف، آرمانها و اندیشههای این مبارز آزادیخواه ارائه دهد.
همچنین، عوامل مؤثر در ناکامی این قیام تاریخی و پیامدهای آن در تحولات سیاسی ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
«خیابانی در مسیر آزادی» با تکیه بر اسناد تاریخی و روایتهای دقیق، جنبههای سیاسی و اجتماعی دوران فعالیت شیخ محمد خیابانی را بازنمایی کرده و مخاطب را با شرایط پرتنش آن دوره آشنا میسازد.
بازپخش این مستند نیز فردا ساعت ۱۴ تقدیم علاقهمندان خواهد شد.
برنامه «قرارگاه»
برنامه «قرارگاه» دوشنبه ۲۶ آبان ماه با قسمتی دیگر از سلسلههای نشستهای هیئت کانون جهاد تبیین از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
برنامه «قرارگاه» در نظر دارد در چندین برنامه به ابعاد گوناگون، جایگاه هیئت در جامعه اسلامی بپردازد و این مجموعه برنامهها با عنوان هیئت کانون جهاد تبیین از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
بر همین اساس امشب از هادی زنگنه مداح اهل بیت و زهرا فرقانی مسئول مجموعه فرهنگی، سیاسی قائنات قزوین، آبیک – دعوت شده و در خصوص عنوان یاد شده با ایشان گفتوگو میشود.
«قرارگاه» دوشنبه ۲۶ آبان ماه ساعت ۲۱ از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.