وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی از اجرای برنامههای ملی برای صیانت از آثار تاریخی و تخصیص اعتبارات گسترده برای توسعه گردشگری و صنایعدستی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، نشست خبری مدیرانکل ستادی و استانی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی عصر امروز با حضور وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، اصحاب رسانه و حضور برخط مدیران کل ۳۱ استان ، با هدف پاسخگویی مستقیم، شفاف و ملی برگزار شد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در این نشست ، از تخصیص اعتبارات گسترده برای توسعه گردشگری خبر داد و گفت : بانک مرکزی ۲۰ همت اعتبار تخصیص داده و ۲۰ همت دیگر نیز تصویب شده است. صندوق توسعه ملی هم ۸ همت اختصاص داده است.
سیدرضا صالحیامیری افزود: در تبصره ماده ۱۵، شش همت به وزارت میراثفرهنگی تخصیص یافته است. با بنیاد مستضعفان نیز تفاهمنامهای امضا شد تا نیمی از این اعتبارات در قالب ۱۷ هزار فقره تسهیلات برای کارگاههای کوچک اختصاص یابد.
وی با اشاره به اهمیت ظرفیتهای گردشگری دریایی گفت: در حوزه دریا با مشکل سوخت مواجه هستیم. مصوبه جدیدی در حال تصویب است تا این مشکل رفع شود. انتظار میرود سوختها از یارانههای لازم برخوردار باشد.
حفاظت قاطع از حریم آثار تاریخی؛ توقف فوری تخلف در کاخ گلستان
وزیر میراثفرهنگی درباره ساختوسازهای غیرمجاز نیز گفت: تخلفات ساختوساز پدیدهای طولانیمدت است؛ برخی سودجویان منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح میدهند.
وی درباره بنای در حال ساخت در حریم کاخ گلستان افزود : این مجوز مربوط به سال ۱۴۰۱ و محدود به ۸ متر ارتفاع بوده است. اما در ستونگذاری ، تخلف مشخص شد و شهرداری منطقه بلافاصله کار را متوقف کرد. وزارتخانه نیز ورود کرده است؛ هویت جهانی تهران ، کاخ گلستان است و باید صیانت شود.
وزیر میراث فرهنگی تاکید کرد: پاسخگویی شعار ماست. وزارتخانه خود را موظف به پاسخگویی به اصحاب رسانه میداند و این تعامل ، به آگاهسازی مردم و تحکیم رابطه دولت و جامعه کمک خواهد کرد.
گزارش مدیران ستادی و استانی
مشاور وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی نیز در این نشست با تاکید بر نقش دانش رسانه گفت: یکی از مطالبههای جدی خبرنگاران، الزام ادارات کل به گفتوگو با رسانههای محلی بود؛ این نشست نخستین گام در این مسیر است.
روزبه کردونی همچنین از تشکیل «شورای راهبردی رسانه» در وزارتخانه خبر داد.
افزایش دوبرابری رویدادهای گردشگری
سید مصطفی فاطمی مدیرکل توسعه گردشگری داخلی نیز گفت: تعداد رویدادهای گردشگری امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده و رویکرد گردشگری رویدادمحور با همکاری خوب استانداران دنبال میشود.
پرونده ثبت جهانی مساجد
علیرضا ایزدی مدیرکل دفتر ثبت آثار گفت: ۵۲ مسجد کاندیدای پرونده زنجیرهای هستند و هنوز هیچ مسجدی از فهرست خارج نشده است.
وی درباره بافت سنگلج نیز گفت: سنگلج هسته اصلی بافت تاریخی تهران است و دچار دستخوش شدهایم. با شهرداری وارد مذاکره شدهایم و اتفاقات مثبتی در حال وقوع است.
مرمت آثار تاریخی
فرهاد عزیزی مدیرکل پایگاههای ملی و جهانی نیز گفت: انتخاب مرمتگران کاملاً سامانهمحور و بر اساس نظام فنی و اجرایی واحد در سراسر کشور است.