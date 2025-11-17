برد تیم فوتسال پردیس قزوین مقابل عرشیای شهر قدس
تیم فوتسال پردیس قزوین در هفته چهاردهم لیگ برتر با نتیجه ۳ بر ۲ برابر عرشیای شهر قدس به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
؛ در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال، تیم پردیس قزوین امروز در سالن شهید بابایی این شهر میزبان تیم عرشیای شهر قدس تهران بود.
این دیدار از ساعت ۱۶ آغاز شد و با حضور پرشور هواداران برگزار گردید.
نماینده استان که پیش از این مسابقه با ۱۴ امتیاز در رده دهم جدول قرار داشت، توانست در یک بازی نزدیک و پرهیجان با نتیجه ۳ بر ۲ از سد حریف خود بگذرد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کند.
این پیروزی میتواند جایگاه پردیس قزوین را در جدول ردهبندی بهبود بخشد و امیدهای تیم برای ادامه رقابتهای لیگ برتر را افزایش دهد.