به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ؛ در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتسال، تیم پردیس قزوین امروز در سالن شهید بابایی این شهر میزبان تیم عرشیای شهر قدس تهران بود.

این دیدار از ساعت ۱۶ آغاز شد و با حضور پرشور هواداران برگزار گردید.

نماینده استان که پیش از این مسابقه با ۱۴ امتیاز در رده دهم جدول قرار داشت، توانست در یک بازی نزدیک و پرهیجان با نتیجه ۳ بر ۲ از سد حریف خود بگذرد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به حساب خود واریز کند.

این پیروزی می‌تواند جایگاه پردیس قزوین را در جدول رده‌بندی بهبود بخشد و امید‌های تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر را افزایش دهد.