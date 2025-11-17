به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛علی اکبر خواجه مظفری نویسنده و پژوهشگر گلستانی در زمینه فرهنگ و تاریخ حجاب سر بی روسری را اول ماجرای سقوط زنان بیان کرد.

وی که بازنشسته شرکت فولاد است از سال ۱۳۹۰ پژوهش های خود را با مطالعه خطبه حضرت زهرا(س) آغاز کرد و کتاب حضرت فاطمه زهرا(س)الگوی ماندگار را نوشت.

خواجه مظفری در کتاب دوم خود با عنوان عبرت دو هزار ساله خیانت حاکمان کلیسا و خطای روشنفکران اروپا در قبال حجاب را مطرح کرد.

وی در کتاب سوم خود به نام دامن های دنباله دار با نگاهی بر تاریخ مقابله با حجاب در فرهنگ غربی به بیان فریب بزرگ غربی ها در قبال حجاب زنان پرداخت.