فریمان؛ فردا ۲۷ آبانماه ،میزبان شهید گمنام
همزمان با ایام دهه فاطمیه، شهرستان فریمان میزبان یک شهید بزرگوار گمنام ۸ سال دفاع مقدس خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان گفت: این شهید گرانقدر فردا سه شنبه ۲۷ آبانماه در شهرهای فرهادگرد، روستای تقی آباد، مسجد صاحب الزمان (عج) شهر فریمان تشییع میشود
سرهنگ ابوالفضل زیدانلو گفت: پیکر این شهید در روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه نیز در هیئت قائمیه شهر فریمان و چندین مدرسه، مسجد جامع شهر قلندرآباد و مسجد کته شمشیر سفلی تشییع خواهد شد.
پس از برنامه وداع، این شهید برای تشییع و خاکسپاری به تربت جام منتقل خواهد شد.