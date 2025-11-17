همزمان با ایام دهه فاطمیه، شهرستان فریمان میزبان یک شهید بزرگوار گمنام ۸ سال دفاع مقدس خواهد بود.

فریمان؛ فردا ۲۷ آبانماه ،میزبان شهید گمنام

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریمان گفت: این شهید گرانقدر فردا سه شنبه ۲۷ آبانماه در شهر‌های فرهادگرد، روستای تقی آباد، مسجد صاحب الزمان (عج) شهر فریمان تشییع می‌شود

سرهنگ ابوالفضل زیدانلو گفت: پیکر این شهید در روز چهارشنبه ۲۸ آبانماه نیز در هیئت قائمیه شهر فریمان و چندین مدرسه، مسجد جامع شهر قلندرآباد و مسجد کته شمشیر سفلی تشییع خواهد شد.

پس از برنامه وداع، این شهید برای تشییع و خاکسپاری به تربت جام منتقل خواهد شد.