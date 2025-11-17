نشست از سفر تا خلق اثر و معرفی کتاب آقای استالین دوشنبه یادتان نرود به قلم عدالت عابدینی در کتابخانه مرکزی قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،به مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب نشست از سفر تا خلق اثر برای معرفی و بررسی کتاب اقای استالین دوشنبه یادتان نرود و با حضور عدالت عابدینی، نویسنده و جهانگرد قمی برگزار شد.

این کتاب در خصوص سفر عدالت عابدینی به کشور تاجیکستان است که به صورت سفر نامه نوشته شده و از طرف انتشارت لوگوس چاپ شده است.

عدالت عابدینی در این اثر با دوچرخه به کشور تاجیکستان سفر داشته واین سفر خود را به کتاب تبدیل کرده است و در نشستی تجربه خود را بیان کرد و با حضور اهالی کتاب در نشست از سفر تا خلق اثر کتاب ایشان بررسی شد.