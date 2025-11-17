به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بیضا گفت: بارگیری، حمل و صادرات محصولات کشاورزی بیضا به صورت مستقیم به روسیه آغاز شد و برای نخستین بار، ۲۰ تن فلفل دلمه رنگی به این کشور صادر شد.

صدیقه مویدی افزود: به منظور رونق تولید، ایجاد اشتغال و کمک به اقتصاد کشاورزان یک شرکت در بیضا سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی را با مجوز بارگیری، حمل و صادرات محصولات کشاورزی بصورت مستقیم به روسیه را آغاز کرد.

او ادامه داد: با توجه به اینکه زیر ساخت لازم برای بسته بندی انواع محصولات کشاورزی به ویژه سیفی و سبزیجات، کشت‌های گلخانه‌ای در این شرکت فراهم شده است به زودی صادرات این محصولات بصورت مستقیم به روسیه و کشور‌های حوزه خلیج فارس آغاز می‌شود.

مویدی بیان کرد: برای سورتینگ و بسته بندی محصولات کشاورزی بیش از ۵۰ نفر بصورت مستقیم مشغول به کار شده‌اند.