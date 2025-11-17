به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: مرکز پرتو درمانی شهید رمضان‌زاده یزد به‌عنوان تنها مرکز دولتی تخصصی درمان سرطان در استان یزد، سالانه پذیرای بیش از شش هزار بیمار از یزد و استان‌های همجوار است؛ بیمارانی که خدمات شیمی‌درمانی و پرتو درمانی را به صورت رایگان و با کیفیتی قابل مقایسه با مراکز پیشرفته کشور دریافت می‌کنند.

دکتر زارع افزود: از مجموع بیماران، حدود پنج هزار نفر تحت شیمی‌درمانی و یک‌هزار و ۵۰۰ نفر تحت پرتو درمانی قرار می‌گیرند و خدمات توسط حدود ۱۰ متخصص از جمله شش رادیوانکولوژیست ارائه می‌شود. به گفته وی، ارائه رایگان خدمات برای بیماران دارای بیمه پایه در حالی انجام می‌شود که هزینه پرتو درمانی در بخش خصوصی به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد؛ موضوعی که فشار مالی خانواده‌های درگیر سرطان را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.

وی با اشاره به مجهز بودن مرکز به دستگاه‌های پیشرفته مانند دستگاه‌های های‌انرژی و توموتراپی، افزود: سطح خدمات این مرکز در تراز استاندارد‌های ملی قرار دارد و بیماران علاوه بر درمان پزشکی، از خدمات تخصصی تغذیه، روانشناسی، روانپزشکی و داخلی نیز بهره‌مند می‌شوند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی یزد با تأکید بر افزایش روزافزون بیماران و لزوم توسعه امکانات درمانی، اعلام کرد: با توجه به حجم بالای مراجعان، مرکز نیازمند تأمین یک دستگاه توموتراپی جدید است و مشارکت خیران می‌تواند نقشی کلیدی در افزایش ظرفیت درمانی و حمایت از بیماران سرطانی ایفا کند.

وی تأسیس این مرکز را حاصل نیک‌اندیشی یکی از خیران و به یاد شهید رمضان‌زاده دانست و افزود: این مجموعه اکنون به پایگاهی مهم برای بیماران جنوب و شرق کشور تبدیل شده و تداوم و ارتقای آن نیازمند همراهی خیران و حمایت نهاد‌های مسئول است.