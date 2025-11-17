سخنگوی دولت با اشاره به اینکه فضای رسانه امروز یک جنگ تمام عیار است، گفت: در این فضای رسانه‌ای سخت که اساسا یک جنگ تمام‌عیار است ما باید کنار یکدیگر بایستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی، روز دوشنبه ۲۶ آبان ماه، با اشاره به اهمیت برگزاری چنین نشست‌هایی گفت: از ضرورت برگزاری چنین نشست‌ها و جلسات مشترکی این است که بعضی دستگاه‌های اجرایی، سخنگو دارند و از طریق مطالبی که روابط عمومی‌ها تنطیم می‌کنند، کار اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهند و بعضی دیگر مجهز به این بخش نیستند.

سخنگوی دولت در ادامه تأکید کرد: فراموش نکنیم که تمام اعضای کابینه و بدنه وزارتخانه، عضو یک پیکره منسجم به نام دولت هستند؛ و خدشه و آسیب به یک بخش از این پیکره، به معنای آسیب به تمام اجزاست.

مهاجرانی در خصوص اهمیت توجه به بخش روابط عمومی در دستگاه‌های اجرایی، اضافه کرد: از آنجایی که نیاز است تا همه اقداماتی که در وزارتخانه‌ها انجام می‌شود به‌صورت آسان و قابل درک، به گوش مردم برسد و جهت ساخت روایت قابل‌پذیرش برای مردم، توجه به روابط عمومی، بسیار مهم است.

نباید اجازه دهیم که سوالی در ذهن مردم بی‌پاسخ بماند. شایعه جایی درست می‌شود که سوالی در ذهن مردم وجود دارد، اما کسی به آن، پاسخ نمی‌دهد.

وی در ادامه تأکید کرد: یک رویکرد پیشگیرانه نیاز است تا درصورت رواج شایعه، از آن جلوگیری کنیم. آنچه که هم اکنون در فضای رسانه وجود دارد نشان می‌دهد در جای درست ایستاده‌ایم.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه فضای رسانه یک جنگ تمام عیار است، گفت: در این فضای رسانه‌ای سخت که اساسا یک جنگ تمام‌عیار است ما باید کنار یکدیگر بایستیم.

به‌خصوص بعد از جنگ ۱۲ روزه، هم اکنون در نقطه سختی از تاریخ ایستاده‌ایم، بعد از ۸ سال دفاع مقدس، مجددا به کشور ما حمله شد در چنین شرایطی.

مسائلی، چون میزان مطالبات اجتماعی مردم ما، میزان ناترازی اقتصادی، مسائلی مانند فرو نشست زمین، جیره‌بندی آب و کِشت کشاورزی، بیش از پیش به چشم می‌خورد.

مهاجرانی در پایان، اضافه کرد: در شرایط دشوار هرچقدر که افراد در قسمت‌های مختلف بدنه اجرایی باهم هم‌افزایی و همکاری داشته باشند، موفق‌تر خواهیم بود. مجدد تأکید می‌کنم، حواسمان باشد که اگر آسیبی به یک ارگان یا بخش وارد شود، به کل پیکره دولت وارد شده است.