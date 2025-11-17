به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز سیستان و بلوچستان، آنفلوآنزا برخلاف سرماخوردگی ساده، اغلب با شروعی ناگهانی همراه است.

شخص در عرض چند ساعت با تب بالا، لرز و بدن‌درد شدید روبه‌رو می‌شود. علائم آن شامل، تب ناگهانی و بالا، سردرد و درد‌های عضلانی، خستگی شدید و بی‌حالی، سرفه‌های خشک، گلو درد و آبریزش بینی است.

استراحت در منزل بویژه در هنگام تب، استفاده از مایعات فروان مانند آب، آب میوه و سوپ رقیق، خودداری از استعمال دخانیات و پیروی از دستورات پزشکی بهترین راه‌های درمان این بیماری است.