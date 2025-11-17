به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار گلپایگان در جلسه شورای اداری این شهرستان با بیان اینکه کاروان شهدای گمنام دوران دفاع مقدس پنجشنبه ۲۹ آبان به گلپایگان می‌رسد، گفت:همه دستگاه‌ها و نهاد‌های اجرایی شهرستان در راستای برگزاری هرچه باشکوهتر آیین تشییع شهدا تلاش کنند.

علی اکبر رضایی افزود: فرهنگ ایثار و شهادت ریشه در هویت انقلابی و دینی مردم گلپایگان دارد و حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در شهرستان فرصتی ارزشمند برای ترویج روحیه جهاد، مقاومت و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی به انتخابات شورا‌های اسلامی هم اشاره کرد وگفت: امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت چهار اصل مهم انتخابات است و مسوولان هر چه در توان دارند در راستای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات که نقش مهمی در امنیت کشور دارد به کار گیرند.

امام جمعه گلپایگان هم در این نشست با اشاره به جایگاه حجاب به‌عنوان یکی از هویت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اسلامی، گفت: مدیران باید با برنامه‌ریزی دقیق، نظارت مستمر و فرهنگ‌سازی، شرایط لازم برای ترویج و پایبندی هرچه بیشتر کارکنان و مراجعان به عفاف و حجاب را فراهم کنند.

حجت الاسلام محمدتقی کرامتی با بیان اینکه براساس قانون همه دستگاه‌ها موظف به تشکیل شورای امر به معروف و نهی از منکر هستند، افزود: شورا‌های امر به معروف و نهی ازمنکر نقش مهمی در ترویج فرهنگ مسوولیت‌پذیری، نظارت اجتماعی و ارتقای اخلاق عمومی دارد.

سید مسعود خاتمی، نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی نیز در شورای اداری گلپایگان با اشاره به خشکسالی و کاهش نزولات آسمانی بر مدیریت مصرف آب شرب و کشاورزی تاکید کرد و گفت: دولت ومجلس در حال بررسی راهکار‌هایی به منظور رفع مشکلات کشور و مردم هستند.