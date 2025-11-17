به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مردم شهر‌های حکم آباد و نقاب از شهرستان جوین وجغتای و ریواده عبداله آباد از شهرستان جغتای برای نزول باران دست به آسمان برداشتند.

حجت الاسلام والمسلمین جواد تقی پور، امام جمعه شهرستان جغتای در خطبه‌های نماز باران که در حیاط مسجد جامع شهر جغتای اقامه شد با ذکر رحمت‌های الهی از مردم خواست تا در مصرف اب نهایت صرفه جویی را کنند و در همین راستا است که خداوند در‌های رحمت خودرا می‌گشاید.

اقامه نماز باران در شهرستان خوشاب با حضور گسترده مردم و مسئولان

مراسم معنوی نماز باران با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، کشاورزان، دانش‌آموزان، فرهنگیان، کسبه و عموم شهروندان در مصلی نماز جمعه سلطان‌آباد برگزار شد.

این آیین عبادی–اجتماعی که در پی کاهش بارندگی‌های اخیر و درخواست گروه‌های مختلف مردمی برگزار شده بود، با قرائت آیات قرآن، ذکر استغفار و دعاهای ویژه آغاز شد و سپس به امامت حجت‌الاسلام علی سجادی‌زاده امام جمعه خوشاب اقامه شد.



امام جمعه خوشاب در سخنانی پیش از اقامه نماز باران با اشاره به جایگاه این سنت الهی در معارف اسلامی گفت:نماز باران نشانه توکل و نیازمندی انسان به پروردگار است. هنگامی که طبیعت روی از ما برمی‌گرداند، بهترین کار پناه بردن به خداوند مهربان و طلب رحمت از اوست. ما امروز آمده‌ایم تا با قلب‌هایی پاک و زبان‌هایی آمیخته به استغفار، درِ رحمت الهی را بکوبیم.



وی با تأکید بر لزوم تضرع جمعی و دعا برای گشایش در وضعیت بارش‌ها افزود:خشکسالی تنها یک موضوع طبیعی نیست، بلکه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی دارد. خداوند در قرآن وعده داده است که اگر بندگان به او بازگردند و استغفار کنند، درهای رحمت آسمان و زمین به روی آنان گشوده خواهد شد.



حجت‌الاسلام سجادی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود حضور گسترده مردم را ستود و تصریح کرد:از کشاورزان گرفته تا نوجوانان، از خانواده‌های شهدا تا کسبه و فرهنگیان؛ امروز همه آمده‌اند تا یک‌صدا از خداوند طلب باران کنند. این حضور پرشور نشان‌دهنده ایمان ریشه‌دار و روحیه دینی مردم خوشاب است.