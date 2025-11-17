به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسئول کتابخانه عمومی بخش ویژه‌ای را از آثار استاد شفیعی کدکنی شاعر آقا شیخ هادی کدکنی شهر کدکن گفت: بخش ویژه‌ای از آثار ارزشمند استاد شفیعی کدکنی و دیگر نویسندگان برجسته منطقه کدکن را در کتابخانه گردآوری کرده‌ایم. این مجموعه که برای نخستین بار در کتابخانه‌های عمومی منطقه ایجاد شده، گنجینه‌ای ارزشمند برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به ادبیات است.

علیرضابخشی با اشاره به پیشینه این کتابخانه افزود: کتابخانه عمومی آقا شیخ هادی کدکنی که در سال ۱۳۷۲ با ۱۲۰۰ نسخه کتاب آغاز به کار کرد، امروز با دارا بودن ۱۴۰۰۰ نسخه کتاب و خدمات متنوعی، چون دسترسی به اینترنت، نسخ خطی و کتاب‌های چاپی، به مرکزی فرهنگی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه از زمان تأسیس تاکنون بیش از ۵۰۰۰ نفر در این کتابخانه عضو بوده‌اند، ادامه داد: هم اکنون ۵۰۰ عضو فعال از خدمات کتابخانه استفاده می‌کنند و با برنامه‌های متنوعی، چون تشکیل کلاس‌های درس، زنگ هنر، انشا و نویسندگی با همکاری مدارس، برگزاری جشن‌های آیینی مانند شب یلدا و نشست‌های کتاب‌خوانی، در پی ترویج فرهنگ مطالعه هستیم.