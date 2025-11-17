

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ترکیب تیم ملی بدمینتون ایران برای این رقابت‌ها شامل بازیکنان زیر است:

فرزین خانجانی، مهدی انصاری، علی حیاتی، محمد زرچی و امیرحسین حسنی.

رقابت‌های فیوچر سریز ترکیه از ۲۸ آبان تا ۲ آذر در آنکارا برگزار می‌شود. این مسابقات با هدف حضور مؤثر در رویداد‌های بین‌المللی و ارتقای رده بندی جهانی بازیکنان در تقویم فدراسیون جهانی بدمینتون قرار دارد.

در این دوره از رقابت‌ها، کشور‌های ایران، ترکیه، اسپانیا، اسکاتلند، بلغارستان، هند، جمهوری آذربایجان، بلژیک، اوکراین، اسلواکی، سوئیس، هلند، نروژ و دانمارک حضور خواهند داشت.