به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرشته بسطامی اظهار کرد: جرقه طرح «از پشم تا فرش» در دوران تحصیل و از دل مباحث مربوط به ظرفیت‌های استان‌های محروم شکل گرفت.

وی با سرمایه شخصی و خرید دستگاه‌های ریسندگی، برای ۸۰۰ زن ایلامی فرصت شغلی ایجاد کرده است.

بسطامی افزود: پشم مورد نیاز را از عشایر استان خریداری می‌کنم و پس از آموزش ریسندگی، آن را در اختیار زنان قرار می‌دهد تا در خانه به نخ تبدیل کند و در ازای آن دستمزد دریافت کنند.

به گفته این بانوی کارآفرین، هدف اصلی او این است که زنان بتوانند در کنار نقش مادری و همسری، درآمد مستقل و پایدار داشته باشند و بدون ترک خانواده، به اشتغال‌زایی برسند.

فعالیت‌های وی تنها به ایلام محدود نمی شود و برای انتقال مهارت خود به استان‌های کردستان، کرمانشاه، کرمان، جیرفت و حتی کشورهای عراق و افغانستان نیز سفر کرده است.

در استان ایلام؛ سالانه ۸۰ تن نخ با ارزش اقتصادی ۱۵ میلیارد تومان تولید می شود.

فرشته بسطامی که مادر دو فرزند است و رتبه برتر کشوری در حوزه کارآفرینی را در کارنامه خود دارد؛ امروز یکی از چهره‌های تأثیرگذار در توانمندسازی زنان و توسعه مشاغل خانگی در استان ایلام شناخته می‌شود.