فرمانده انتظامی شادگان از دستگیری سارق مشاعات ساختمانی وتحویل اموال مسروقه به مالباخته در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله عشیری گفت: در پی وقوع سرقت مشاعات ساختمانی در سطح حوزه استحفاظی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی سارق مورد نظر را که اقلام به سرقت رفته را در انبار ضایعاتی پنهان نموده بود، شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیرکردند.
سرهنگ عشیری با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.