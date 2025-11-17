به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ روح اله عشیری گفت: در پی وقوع سرقت مشاعات ساختمانی در سطح حوزه استحفاظی، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی سارق مورد نظر را که اقلام به سرقت رفته را در انبار ضایعاتی پنهان نموده بود، شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیرکردند.

سرهنگ عشیری با بیان این که متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.