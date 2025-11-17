مسابقه تیم‌های فوتسال همشهری شهرداری و سن ایچ ساوه و پالایش نفت شازند با فولاد هرمزگان با تساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته چهاردهم مسابقه تیم‌های فوتسال شهرداری و سن ایچ ساوه با تساوی بدون گل به پایان رسید و تیم‌های پالایش نفت امام خمینی شازند و میزبانش فولاد خوزستان نیز به تساوی در عدد ۲ رضایت دادند.

بدین ترتیب سن ایچ با ۲۱ امتیاز در همان خانه پنجم جدول باقی ماند و شهرداری ساوه با ۷ امتیاز در همان خانه یکی به آخر و سیزدهم جدول رده‌بندی قرار دارد.

تیم فوتسال پالایش نفت امام خمینی شازند نیز با تساوی در عدد ۲ مقابل حریف هرمزگانی، با ۱۲ امتیاز و یک رده صعود خود را به خانه یازدهم جدول رده بندی رساند.

در هفته پانزدهم این رقابت‌ها یکشنبه دوم آذر شهرداری ساوه میهمان عرشیا شهر قدس است، تیم پالایش نفت شازند میزبان پردیس قم و تیم سن ایچ در ساوه میزبان تیم فوتسال جواد الائمه شهرکرد خواهد بود.