به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، شرکت گاز استان اعلام کرد: به علت انجام تعمیرات اضطراری در شبکه توزیع، گاز مشترکان شهرک صنعتی حکیمیه سگزآباد از ساعت ۹ به مدت ۹ ساعت فردا سه شنبه بیست و هفتم آبان قطع خواهد شد.



از مشترکان در این مناطق درخواست می‌شود ضمن رعایت کامل نکات ایمنی، از بسته بودن شیر‌های وسایل گازسوز تا قبل از وصل مجدد گاز اطمینان حاصل کنند. ضمناً از دستکاری تجهیزات مربوطه همچون کنتور و رگلاتور نیز خودداری نمایند.



بلافاصله پس از اتمام عملیات، وصل مجدد گاز مشترکان از طریق مراجعه حضوری پرسنل امداد صورت خواهد پذیرفت؛ لذا به منظور رعایت کامل مسائل ایمنی در زمان وصل گاز حضور مشترکین در محل الزامی می‌باشد.



مشترکان محدوده اعلام شده در صورت نیاز می‌توانند با شماره تلفن ۱۹۴ و یا شماره ۰۲۸۳۴۲۲۲۵۵۸ دفتر امداد اداره گاز بوئین زهرا تماس بگیرند.