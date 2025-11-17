پخش زنده
امروز: -
ماموران انتظامی شهرستان عباسآباد با دستگیری ۴ سارق متهم به ۱۵ فقره سرقت، این باند مجرمانه را منهدم کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مأموران انتظامی شهرستان عباسآباد در عملیاتی تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری ۴ نفر از اعضای یک باند سارقان اماکن خصوصی شدند.
سرهنگ قاسم عزیزی فرمانده انتظامی شهرستان عباسآباد با اعلام این خبر گفت: این متهمان در بازجوییهای اولیه به ۱۵ فقره سرقت از منازل مسکونی و اماکن خصوصی اعتراف کردهاند.
وی افزود: در پی افزایش گزارشهای سرقت و نارضایتی شهروندان، موضوع در دستور کار فوری پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی، مخفیگاه سارقان در شهرستان شناسایی و آنان در محل دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی عباسآباد از کشف یک حلقه مالخریدی و بخشی از اموال مسروقه در این عملیات خبر داد و تأکید کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
سرهنگ عزیزی در پایان از همکاری شهروندان تقدیر کرد و گفت: گزارشدهی به موقع موارد مشکوک از طریق سامانه ۱۱۰، نقش مؤثری در کشف پروندههای جنایی دارد.