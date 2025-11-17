به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،زینب اکبری بیان کرد:در روزهای اخیر شاهد بارش رحمت الهی بودیم که این بارش ها برای مناطق غربی و مرکزی استان به نسبت موثر بود.

وی با اشاره به اینکه سامانه بارشی ظهر امروز از جو منطقه خارج شد افزود:برای روزهای پایانی هفته آسمان استان صاف خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان خاطرنشان کرد:برای روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز شاهد افزایش سرعت باد و رشد ابر خواهیم بود.