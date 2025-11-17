پخش زنده
تیم دوچرخهسواری جوانان فولاد مبارکه سپاهان در رقابتهای لیگ برتر به مقام سوم دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رکابزنان طلاییپوش در مصاف با ۱۱ باشگاه، پس از تیمهای پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد تبریز جایگاه سوم را کسب کردند.
تیم دوچرخهسواری فولاد مبارکه سپاهان شامل محمدمتین راعی، علی صدرزاده مقدم، داویت آرکا بغوزیان سوارانی، پوریا زمانی، حسین استکی و سید حسن سجادیان با هدایت حامد جنت، مربیگری یاسر رضوانی و مدیریت محمد باقری در سه مرحله این دوره از لیگ، موفق به کسب ۷۶۲ امتیاز شدند.