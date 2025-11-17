به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رکابزنان طلایی‌پوش در مصاف با ۱۱ باشگاه، پس از تیم‌های پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد تبریز جایگاه سوم را کسب کردند.

تیم دوچرخه‌سواری فولاد مبارکه سپاهان شامل محمدمتین راعی، علی صدرزاده مقدم، داویت آرکا بغوزیان سوارانی، پوریا زمانی، حسین استکی و سید حسن سجادیان با هدایت حامد جنت، مربیگری یاسر رضوانی و مدیریت محمد باقری در سه مرحله این دوره از لیگ، موفق به کسب ۷۶۲ امتیاز شدند.