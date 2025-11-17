در آیینی به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی ، کتاب ماهان و راز دفترچه اسرارآمیز در کانون پرورش فکری کودکان و‌نوجوانان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معززی نویسنده این کتاب در آیین رونمایی از این کتاب گفت: این کتاب در ۳۲ صفحه برای قشر نوجوان به رشته تحریر درآمده است.

وی با بیان اینکه نوجوانان در این کتاب تخیل را یاد میگیرند و در می یابند که هیچ راز و مسئله ای نیست که نتوان آن را حل کرد، افزود: در این کتاب نوجوانان با مسایلی رو برو می شوند که بسیار نزدیک به زندگی واقعی آنهاست .