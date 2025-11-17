به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «تب ناتمام» با تمرکز بر زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، تلاش می‌کند روایت کمتر شنیده‌شده‌ای از نقش مادران در سال‌های جنگ ایران و عراق ارائه دهد.

نویسنده در این کتاب، بخشی از خاطرات و تجربه‌های شخصی این مادر را بازآفرینی کرده و با پرداختی مستند و ادبی، مسیر رشد و مبارزه حسین دخانچی را از کودکی تا زمان شهادت او روایت می‌کند. کتاب همچنین به ابعاد انسانی و خانوادگی جنگ می‌پردازد و تصویری واقع‌گرایانه از استقامت زنان در پشت جبهه‌ها ارائه می‌دهد.

مریم حامدی گزارش می‌دهد: