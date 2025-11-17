پخش زنده
کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی است؛ زنی که فداکاریهایش در سالهای جنگ، بخشی از ناگفتههای نقش مادران در دفاع مقدس را بازتاب میدهد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کتاب «تب ناتمام» با تمرکز بر زندگی شهلا منزوی، مادر جانباز شهید حسین دخانچی، تلاش میکند روایت کمتر شنیدهشدهای از نقش مادران در سالهای جنگ ایران و عراق ارائه دهد.
نویسنده در این کتاب، بخشی از خاطرات و تجربههای شخصی این مادر را بازآفرینی کرده و با پرداختی مستند و ادبی، مسیر رشد و مبارزه حسین دخانچی را از کودکی تا زمان شهادت او روایت میکند. کتاب همچنین به ابعاد انسانی و خانوادگی جنگ میپردازد و تصویری واقعگرایانه از استقامت زنان در پشت جبههها ارائه میدهد.
مریم حامدی گزارش میدهد: