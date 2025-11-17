شرکت آب و فاضلاب در اطلاعیه اعلام کرد:به علت عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب رسانی، جریان آب در خیابان امام خمینی فردا ۲۷ آبان دچار افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،در اطلاعیه شرکت آب وفاضلاب آمده است: افت شدید فشار، قطعی احتمالی یا کاهش کیفیت در خیابان امام خمینی محدوده خیابان سعیدی (یخچال) و تمامی کوچه‌ها و فرعی‌های منشعب، از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۵:۰۰ خواهد بود.

تلفن ۱۲۲ بصورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات هم استانی‌های در شهر‌ها و روستا‌های استان است.