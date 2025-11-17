پخش زنده
امروز: -
دیدار معوقه تیمهای بسکتبال شهرداری گرگان و رعد پدافند هوایی در لیگ برتر باشگاههای کشور با برتری گرگانیها به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار معوقه تیمهای شهرداری گرگان و رعد پدافند هوایی اصفهان از هفته هشتم لیگ برتر بسکتبال باشگاههای کشور امروز (دوشنبه ۲۶ آبان) در سالن امام خمینی (ره) گرگان برگزار شد.
در این دیدار شاگردان صالح مخدومی در تیم شهرداری گرگان با نتیجه ۶۴ بر ۴۶حریف خود را با شکست مواجه کردند.
گیمهای اول و سوم این دیدار با برتری ۱۴ بر ۱۱ و ۲۳ بر ۶ شهرداری گرگان به پایان رسید. در گیم دوم دو تیم به تساوی ۱۲ به ۱۲ رضایت دادند و گیم پایانی هم با برتری ۱۷ بر ۱۵ رعد پدافند هوایی همراه بود.
«پری پتی» بازیکن شهرداری گرگان بهترین بازیکن این بازی بود. او ۱۴ امتیاز، ۸ ریباند، ۸ پاس گل، ۲ توپ ربایی و کارایی ۲۴ داشت.
دیدار تیمهای شهرداری گرگان و رعد پدافند هوایی به دلیل حضور گرگانیها در رقابتهای سوپر لیگ غرب آسیا با تاخیر برگزار نشد.
دیگر دیدار معوقه این تیم مقابل پترونوین ۲۰ آذر در ماهشهر برگزار خواهد شد.