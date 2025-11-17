پخش زنده
تفاهم نامه توسعه فرهنگ کتابخوانی به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی ما بین آموزش و پرورش و کتابخانههای عمومی آذربایجانغربی امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی؛این تفاهم نامه در حاشیه برگزاری برنامه کتابستان مدرسه به مناسبت سی و سومین دوره هفته کتاب و کتابخوانی در دبستان نیلوفر ارومیه به امضا رسید که مهمترین هدف از این تفاهم توسعه فرهنگ کتابخوانی در بین دانش آموزان است.
بر اساس این تفاهم نامه دانش آموزان در کتابخانهها حاضر شده و از سویی کتابداران نیز در مدارس حضور خواهند یافت و دانش آموزان را برای مطالعه کتابها با موضوعات مختلف راهنمایی میکنند.
هفته کتاب و کتابخوانی از ۲۴ آبان آغاز شده و تا دوم آذرماه ادامه خواهد داشت.